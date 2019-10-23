Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» задержан в США
Сегодня, 12:25ПолитикаФото: 1Mediainvest.ru
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Экс-глава «Курортов Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан во Флориде, сообщает «Медуза» со ссылкой на Miami Herald.
В США россиянина задержали 22 октября. Он проживал недалеко от Майами в собственном доме. Вместе с ним находились супруга и новорожденный ребенок. Причины задержания неизвестны. Правительство России уже направило запрос в Госдепартамент США.
«Курорты Северного Кавказа» под руководством Ахмеда Билалова занимались строительством трамплинов к Олимпиаде в Сочи. Во время визита на объекты президента РФ Владимира Путина Билалов подвергся критике за срыв сроков. В последствии он и его брат Магомед стали фигурантами уголовного дела о растрате и махинациях. После этого они уехали за границу.
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