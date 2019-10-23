Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» задержан в США

В США россиянина задержали 22 октября. Он проживал недалеко от Майами в собственном доме. Вместе с ним находились супруга и новорожденный ребенок. Причины задержания неизвестны. Правительство России уже направило запрос в Госдепартамент США.

«Курорты Северного Кавказа» под руководством Ахмеда Билалова занимались строительством трамплинов к Олимпиаде в Сочи. Во время визита на объекты президента РФ Владимира Путина Билалов подвергся критике за срыв сроков. В последствии он и его брат Магомед стали фигурантами уголовного дела о растрате и махинациях. После этого они уехали за границу.