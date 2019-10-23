Мэрия Нижнего Тагила пытается взыскать с петербургского ИП 7,9 миллиона рублей
Сегодня, 18:01ПолитикаФото: pixabay.com
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18 октября администрация Нижнего Тагила подала иск на индивидуального предпринимателя Алексея Федосова на 7,9 миллиона рублей.
Сюжеты: Нижний Тагил
Администрация города обратилась в Арбитражный суд с заявлением о взыскании неосновательного обогащения за пользование земельным участком и процентов за пользование чужими денежными средствами. По кадастровому номеру территория находится по адресу Черноисточинское шоссе, 74 (бывший автомагазин).
Отметим, что Алексей Федосов является руководителем ООО «Оникс» и совладельцем ООО «ТЦН», зарегистрированных в Санкт-Петербурге.
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