Мэрия Нижнего Тагила пытается взыскать с петербургского ИП 7,9 миллиона рублей

Администрация города обратилась в Арбитражный суд с заявлением о взыскании неосновательного обогащения за пользование земельным участком и процентов за пользование чужими денежными средствами. По кадастровому номеру территория находится по адресу Черноисточинское шоссе, 74 (бывший автомагазин).