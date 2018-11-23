Депутаты Нижнего Тагила вручили Валентине Исаевой почётную грамоту в честь 70-летия

В начале ноября приглашённые в думу гости отпраздновали своё 70-летие. Валентина Исаева и Георгий Бедрик получили подарки из рук председателя думы Алексея Пырина.

Валентина Исаева являлась депутатом думы Нижнего Тагила II, III, IV и V созывов. В III созыве экс-глава города возглавляла комиссию по социальной политике, в IV и V – являлась заместителем председателя городской думы, а в 2008 году возглавила Нижний Тагил.

Моя депутатская деятельность – это 25 лет работы. Еще в Советском Союзе и уже в России. Когда я была зампредседателем, думу возглавлял уже не глава города, а председатель. И мне, тогда единственному депутату на постоянной основе, пришлось организовывать работу думы, взаимодействие с администрацией города. Это было непросто, у нас даже помещения своего не было. В 2006 году думе было выделено два этажа, сказала Валентина Исаева.

Также она обратилась к депутатам со словами напутствия, порадовалась, что среди депутатов стало больше женщин и рассказала, что она до сих пор следит за работой думы, читает новости и из-за большого количества информации ложится спать не раньше 12 часов ночи.

Георгий Бедрик был народным избранником в думе III, IV созывов, где работал в комиссии по городскому хозяйству, жилищной политике и муниципальной службе.

Я действительно счастлив, что занимался этой работой. Я представляю, как вам сейчас достаются все эти решения. Я хочу, чтобы вы набрались мужества и много терпения.

Георгий Бедрик, пользуясь случаем обратился к депутатам с просьбой обратить внимание на решение вопросов, связанных с деятельностью ветеранов.