Нужен ли налог на тунеядство? Мнение жителей Нижнего Тагила

Данная мера связана с тем, что в настоящий момент «в тени» налогообложения остается существенный пласт общества, существующий на деньги налогоплательщиков, посещающий бюджетные учреждения, но при этом не вносящий никакого вклада в их финансирование.

Таким образом, в России может появиться своеобразный «налог на тунеядство». Если сейчас работодатель осуществляет все необходимые выплаты с каждой штатной единицы, то с неработающих граждан отчислений в бюджет не поступает. Новый закон может сократить нецелесообразные расходы, в частности, затраты на содержание так называемых тунеядцев. Как сообщает инициатор законопроекта, из бюджетов субъектов РФ только на медобслуживание официально незанятых людей выделяют порядка 600-650 млрд рублей, а законопроект, в случае его принятия, принесет в бюджеты фондов более 734 млрд рублей в год.

Под «тунеядцами» понимаются граждане, нигде не трудоустроенные, не заявившиеся, как самозанятые, не состоящие на бирже труда или существующие на неустановленные доходы. В частности, в эту категорию могут попасть трудоспособные граждане без ограничений по состоянию здоровья, занимающиеся попрошайничеством, живущие на различные пособия или не имеющие дохода вообще.

Я считаю, что данный законопроект может быть полезен. Например, я плачу налоги, они идут на здравоохранение, строительство школ, детсадов. Но при этом, кто-то безработный, который, возможно, не приносит пользу государству, не платит налоги, идет за наш с вами счет в поликлинику, ведет ребенка в школу. И даже что-то еще просит от государства. Это же касается тех, кто живет на детские пособия или занимается попрошайничеством, при этом имея руки, ноги и возможность ходить на работу,говорит тагильчанка Мария.

Предложенная законодательная инициатива направлена на постепенное выведение из тени граждан, уклоняющихся от уплаты налогов. Так, подобное предложение было вынесено ранее и в отношении самозанятого населения. Связано это в том числе и с тем, что в современном обществе растет число так называемых «фрилансеров» - людей, работающих «на себя». Реальный доход таких людей крайне сложно отследить. Тагильские бизнесмены сомневаются, что людей это замотивирует выходить из тени:

С точки зрения финансового вопроса, то не думаю, что это принесет пользу государству, кто укрывался, тот и будет укрываться,считает бизнесмен Василий Гришков.

При этом уход от налогов другие собеседники редакции объясняют тем, что есть немало людей, которые не хотят платить налоги по личным соображениям, так, например, потому, что не пользуются определенными услугами и не желают оплачивать их для других. Среди прочих причин - нежелание содержать на свои налоги, например, заключенных в российских колониях.

Я не хочу платить за то, чем я не пользуюсь. Я за систему, где каждый сам выбирает, что ему нужно. Меня не устраивает качество бюджетной медицины, я не пользуюсь ей, но плачу за нее. Хотя я пользуюсь услугами частных лабораторий и клиник - то есть система вынуждает меня платить дважды. Я вожу ребенка в частный детсад, это тоже мой выбор. Да много чем еще не пользуюсь, за что плачу налоги. Так что мое мнение – обязывать людей платить налоги, без разницы, работающих или нет – неправильно. Это принуждение,сказала редакции TagilCity.ru тагильчанка Анна.

В целом, собеседники TagilCity.ru считают, что система налогообложения действительно нуждается в корректировках. В том числе направленных не на жителей страны.