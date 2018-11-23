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Екатеринбург проиграл Осаке в голосовании за право проведения ЭКСПО 2025
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Екатеринбург проиграл Осаке в голосовании за право проведения ЭКСПО 2025

Сегодня, 21:05ПолитикаФото: Znak.com
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