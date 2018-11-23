Екатеринбург проиграл Осаке в голосовании за право проведения ЭКСПО 2025
Сегодня, 21:05ПолитикаФото: Znak.com
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Екатеринбург и Осака вышли в финал голосования за проведение выставки ЭКСПО 2025. Победителем итогового голосования стал город Осака.
23 ноября в 19:00 в Париже прошло голосование за город, который получит право проведения мировой выставки ЭКСПО 2025.
В голосовании приняли участие 160 стран, которые выбирали между тремя претендентами – Баку, Осака и Екатеринбург. Наблюдателями были выбраны Тунис и Казахстан. Голосование проходило в электронной форме, всем делегатам выдали специальные пульты.
По итогу голосования победителем стала Осака. Она набрал 92 голоса по итогам второго тура голосования. Екатеринбург набрал 61 голос. Баку выбыл в первом туре голосования, набрав всего 23 голоса.
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