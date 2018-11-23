Екатеринбург проиграл Осаке в голосовании за право проведения ЭКСПО 2025

23 ноября в 19:00 в Париже прошло голосование за город, который получит право проведения мировой выставки ЭКСПО 2025.

3 Ждем голосования: Екатеринбург представил свою презентацию ЭКСПО 2025 Фото Делегации Баку, Осака и Екатеринбурга представили свои презентации на Международном выставочном бюро. Голосование за победителя на право проведения ЭКСПО 2025 начнется в 19:00.

В голосовании приняли участие 160 стран, которые выбирали между тремя претендентами – Баку, Осака и Екатеринбург. Наблюдателями были выбраны Тунис и Казахстан. Голосование проходило в электронной форме, всем делегатам выдали специальные пульты.