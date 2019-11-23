Медведев: «Предвыборная программа «Единой России» должна стать народной»
Сегодня, 18:12ПолитикаФото: kremlin.ru
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Председатель «Единой России», премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что предвыборная программа партии должна быть нацелена на народные интересы. Для этого нужно вести диалог с населением.
По словам Медведева, узнавать мнение людей можно разными способами. В частности, в каждом регионе работу ведут общественные приемные, которые будут модернизироваться. Для подготовки предвыборной программы партия создаст проектный офис, где будут формироваться проекты на основе проблем каждого региона, а также на том, что волнует россиян.
В каждом регионе России будет создана команда, которая займется сбором предложений и проблем и пожеланий граждан. На федеральном уровне команды будут координировать представители ЕР.
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