Медведев: «Предвыборная программа «Единой России» должна стать народной»

По словам Медведева, узнавать мнение людей можно разными способами. В частности, в каждом регионе работу ведут общественные приемные, которые будут модернизироваться. Для подготовки предвыборной программы партия создаст проектный офис, где будут формироваться проекты на основе проблем каждого региона, а также на том, что волнует россиян.