Медведев заявил о сохранении политического лидерства «Единой России» на выборах

Премьер-министр пояснил, что во время съезда будут обсуждаться темы, посвященные приоритетам партии на будущее. Это необходимо для сохранения лидерской позиции на выборах в 2020 и 2021 году. По его словам, на предстоящих выборах партия должна добиться конституционного большинства.