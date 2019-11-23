Медведев заявил о сохранении политического лидерства «Единой России» на выборах
Сегодня, 17:12ПолитикаФото: government.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
23 ноября в Москве проходит XIX съезд партии «Единая Россия». Дмитрий Медведев, который является председателем партии, заявил о том, что «Единая Россия» должна сохранить лидерство на предстоящих выборах в Госдуму.
Премьер-министр пояснил, что во время съезда будут обсуждаться темы, посвященные приоритетам партии на будущее. Это необходимо для сохранения лидерской позиции на выборах в 2020 и 2021 году. По его словам, на предстоящих выборах партия должна добиться конституционного большинства.
Нужно действовать в том направлении, которое волнует абсолютное большинство наших граждан: это понятные цели, включая цели национального развития, работу по национальным проектам, сообщил Медведев.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей