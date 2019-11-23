Путин призвал «Единую Россию» «терзать и трясти» чиновников

В своём обращении глава государства подчеркнул, что необходимо добиваться нужных решений для граждан России.

Вы же видите, сами знаете, то больничку покажут развалившуюся, то еще что-то такое. На местах-то вы должны это видеть, если чиновники не видят. Терзать их, трясти, добиваться решения, сказал Путин на съезде партии.

Также Путин сказал, что партия должна быть лидером во всем. Он заявил однопартийцам о необходимости поднимать острые вопросы самостоятельно, а не дожидаясь «Прямой линии». По его словам, облик «Единой России» должны определять люди с внутренней позицией и способные отстоять эту позицию. Статусом партии должно являться не стремление к правлению, а служение народу для развития страны.

Наша цель — обеспечить прорыв в развитии России. Этот исторический вызов касается всех: и вас, и политической системы, и всего общества, сказал президент.

Кроме того, Владимир Путин отметил, что партия должна меняться, идя в ногу со временем, быть открытой и доступной, в том числе для молодого поколения.