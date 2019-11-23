Владимир Путин назвал одну из самых важных задач в работе «Единой России»

Прошу сосредоточиться на достижении зримых результатов по всем национальным проектам, чтобы люди чувствовали позитивные перемены в своей жизни и, что очень важно, сами участвовали в этой совместной работе, видели, что все наши совместные усилия направлены на позитивные, качественные изменения жизни человека, сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что основная задача для ЕР — это слаженная работа по реализации приоритетов развития России.

Также Владимир Путин сказал, что главное в работе партии — это быть вместе с людьми, понимать их запросы, знать об их проблемах и реагировать на них.

Именно результаты, достигнутые ради людей, а не слова и пустые обещания, ничем не подкрепленные, должны стать главным аргументом партии в ходе предстоящих выборных кампаний всех уровней, от муниципального до Государственной думы, сказал президент.