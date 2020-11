В Екатеринбурге назвали итоги довыборов в городскую думу

По результатам довыборов в Екатеринбурге мандаты получат депутаты «Единой России».

По итогам довыборов по одномандатным округам № 3 и № 9 прошли бывший чиновник Антон Швалев и предприниматель Виталий Чачин, пишет «Правда УрФО». Предварительно, Швалев набрал 1,4 тысячи голосов, а Чачин — 2,4 тысячи. В 2013 году Швалев также избирался в гордуму от партии «Справедливая Россия». Кроме того, он был заместителем председателя фракции. В 2018 году он тоже был избран депутатом, но в начале 2019 года переехал в Омск. СМИ сообщают, что Чачин является главой компании, которая занимается капитальным ремонтом зданий. По данным избиркома, явка на довыборах составила 10%. Напомним, в Нижнем Тагиле в сентябре прошли довыборы в гордуму по одномандатному округу № 10. Победителем стал Александр Долгоруков, который состоит в партии «Единая Россия», он набрал 42% голосов. Стало известно когда Долгоруков получит удостоверение депутата гордумы Нижнего Тагила

