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Дополнительные выборы в Думу г. Нижний Тагил по 23-му году назначены
Сюжеты:
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Дополнительные выборы в Думу г. Нижний Тагил по 23-му году назначены

23 декабря 2009, 08:02ПолитикаArtem
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