Дополнительные выборы в Думу г. Нижний Тагил по 23-му году назначены
23 декабря 2009, 08:02ПолитикаArtem
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Городская избирательная комиссия назначила дополнительные выборы депутата Нижнетагильской городской Думы пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 23.
Они пройдут 14-го марта. Место депутата городской Думы от 23-го округа стало вакантным после того, как с Владимира Клевакина были сняты полномочия в связи с переходом на муниципальную службу. 23-й избирательный округ – это район городского Дворца Молодежи и часть Красного Камня. В этом округе живут чуть более 11-ти тысяч избирателей. И весной им предстоит выбрать своего нового представителя в городской Думе.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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