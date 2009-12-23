Дополнительные выборы в Думу г. Нижний Тагил по 23-му году назначены

Они пройдут 14-го марта. Место депутата городской Думы от 23-го округа стало вакантным после того, как с Владимира Клевакина были сняты полномочия в связи с переходом на муниципальную службу. 23-й избирательный округ – это район городского Дворца Молодежи и часть Красного Камня. В этом округе живут чуть более 11-ти тысяч избирателей. И весной им предстоит выбрать своего нового представителя в городской Думе.