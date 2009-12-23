Коммунисты г. Нижний Тагил отметили юбилей Иосифа Сталина

Они провели научно-практическую конференцию «Сталин. Правда и вымысел». Кроме того, 10 тагильских коммунистов награждены памятной медалью, посвященной 130-тилетию Иосифа Сталина. Еще 3 человека получили орден за заслуги перед коммунистической партией. И, как рассказала нам 1-й секретарь горкома КПРФ Ариадна Мороча, 2 молодых тагильчанина, вступившие накануне в компартию, получили партийные билеты. Если в начале года Нижнем Тагиле был 51 член КПРФ, то сегодня уже 55. Как отметила Ариадна Мороча, положительная динамика наметилась впервые за несколько лет. Ранее наблюдалась естественная убыль членов партии из-за того, что большинство ее сторонников – люди преклонного возраста.