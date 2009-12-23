Завтра состоится заседание городской Думы г. Нижний Тагил

Как сообщает портал ntagil.org, народные избранники должны утвердить план работы Счетной палаты Нижнего Тагила на 2010 год и план работы городской Думы на 1 полугодие 2010 года.Также будут рассмотрены вопросы «Об установлении квалификационных требований к уровню профессионального образования, стажу муниципальной и государственной службы, профессиональным знаниям, необходимым для исполнения служебных обязанностей муниципальных служащих Нижнего Тагила и «О внесении изменений в Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности». Кроме этого, депутаты вернутся к проблеме льгот на проезд в городском транспорте. В частности, депутатам предстоит принять решение о создании временной комиссии по этому вопросу.