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Депутаты Екатеринбурга и Нижнего Тагила встретятся в конце января: «Кого-то напрягает совместное заседание дум, но это фобия»
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Депутаты Екатеринбурга и Нижнего Тагила встретятся в конце января: «Кого-то напрягает совместное заседание дум, но это фобия»

23 декабря 2015, 10:55ПолитикаАнастасия Б.
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