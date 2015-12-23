Депутаты Екатеринбурга и Нижнего Тагила встретятся в конце января: «Кого-то напрягает совместное заседание дум, но это фобия»

Совместное заседание дум Екатеринбурга и Нижнего Тагила состоится в конце января. Об этом заявил мэр уральской столицы Евгений Ройзман по итогам встречи глав муниципалитетов.

Мы пропишем себе план до конца года по совместному заседанию двух дум. Повестка серьезная — обсуждение посланий президента, анализ исполнения посылов. Екатеринбург первым отреагировал на федеральные программы по реконструкции и строительству новых школ. Федерация будет выделять деньги субъектам. Мы заявились одними из первых, областная власть не отреагировала, мы отреагировали сразу. Это очень важный аспект и для Нижнего Тагила, и для Екатеринбурга. Кроме того, у наших городов крупный туристический и культурный потенциал, — рассказал Евгений Ройзман.

Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов добавил, что совместное заседание — это, прежде всего, обмен мнениями и опытом.

Мы не собираемся представлять реализацию совместных политических проектов, как кто-то это пытается представить, мы говорим о другом — обмен опытом полезен всегда. Почему-то кого-то напрягает совместное заседание дум, ждут каких-то резолюций, совместных решений, да еще и видят в этом политический подтекст. Общение полезно не только для руководителей власти, но и для муниципальных законодателей. Это хорошая практика, на мой взгляд. Мне непонятно, почему кто-то должен этого бояться. Но если это происходит, значит, есть что-то такое, чего кто-то опасается, но, быть может, это фобия, — сказал Сергей Носов.