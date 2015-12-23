Депутаты Екатеринбурга и Нижнего Тагила встретятся в конце января: «Кого-то напрягает совместное заседание дум, но это фобия»
План заседания разработают до конца года.
Совместное заседание дум Екатеринбурга и Нижнего Тагила состоится в конце января. Об этом заявил мэр уральской столицы Евгений Ройзман по итогам встречи глав муниципалитетов.
Мы пропишем себе план до конца года по совместному заседанию двух дум. Повестка серьезная — обсуждение посланий президента, анализ исполнения посылов. Екатеринбург первым отреагировал на федеральные программы по реконструкции и строительству новых школ. Федерация будет выделять деньги субъектам. Мы заявились одними из первых, областная власть не отреагировала, мы отреагировали сразу. Это очень важный аспект и для Нижнего Тагила, и для Екатеринбурга. Кроме того, у наших городов крупный туристический и культурный потенциал, — рассказал Евгений Ройзман.
Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов добавил, что совместное заседание — это, прежде всего, обмен мнениями и опытом.
Мы не собираемся представлять реализацию совместных политических проектов, как кто-то это пытается представить, мы говорим о другом — обмен опытом полезен всегда. Почему-то кого-то напрягает совместное заседание дум, ждут каких-то резолюций, совместных решений, да еще и видят в этом политический подтекст. Общение полезно не только для руководителей власти, но и для муниципальных законодателей. Это хорошая практика, на мой взгляд. Мне непонятно, почему кто-то должен этого бояться. Но если это происходит, значит, есть что-то такое, чего кто-то опасается, но, быть может, это фобия, — сказал Сергей Носов.
Напомним, изначально совместное заседание планировалось провести 23 ноября, но потом решено было его отложить на неделю. Сразу несколько источников нашего агентства подтвердили информацию, что в Екатеринбург и в Нижний Тагил позвонили из Москвы и настоятельно попросили не раскачивать лодку в преддверии приезда Владимира Путина и Дмитрия Медведева на Урал. Впрочем, сейчас те же источники утверждают, что во время визита первых лиц мэр Нижнего Тагила Сергей Носов получил одобрение на проведение совместного заседания дум. Отдельные собеседники не исключают, что разрешение Носову дал сам президент.