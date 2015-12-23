Россия ввела облегченный визовый режим для граждан Грузии

С 23 декабря гражданам Грузии будут оформляться деловые, рабочие, учебные и гуманитарные визы любой кратности, а также частные визы вне зависимости от наличия родства между приглашающим и приглашаемым по действительным приглашениям, выдаваемым в установленном порядке органами ФМС России, отмечалось в сообщении дипломатического ведомства.

Напомним, визовый режим между Россией и Грузией был введен в 2000 году. В сентябре 2008 года после военного конфликта в Южной Осетии Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией. Но спустя четыре года официальный Тбилиси в одностороннем порядке отменил визовый режим для российских граждан. Москва в свою очередь выразила готовность ввести на взаимной основе безвизовый режим для граждан Грузии и предложила Тбилиси восстановить дипломатические отношения.