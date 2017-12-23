«Навальный убит»: ложная информация о смерти политика появилась ВКонтакте (ФОТО)

Волна сообщений о смерти Алексея Навального захлестнула социальную сеть ВКонтакте в ночь на 23 декабря.
Алексей Навальный убит сегодня в 21:33 в подъезде своего дома, -- гласила публикация с фотографией политика.
Репосты записи от сообщества Медузы ВКонтакте стали появляться в тысячах сообществ с припиской «Демократия». Сообщество было сразу же заблокировано администрацией социальной сети. Однако данная группа была ненастоящим пабликом СМИ Медуза, а неким фейковым сообществом.
Официальной информации о том, как в тысячах сообществ самостоятельно появились репосты ложной информации о смерти Алексея Навального пока нет. Известно, что до момента блокировки запись успела собрать более 9000 репостов.
Тем временем официальный канал Алексея Навального в Телеграме продолжил работу вечером 22 декабря.