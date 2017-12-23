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Новости Нижнего Тагила

«Навальный убит»: ложная информация о смерти политика появилась ВКонтакте (ФОТО)

23 декабря 2017, 00:05Добавить новость
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Волна сообщений о смерти Алексея Навального захлестнула социальную сеть ВКонтакте в ночь на 23 декабря.
Алексей Навальный убит сегодня в 21:33 в подъезде своего дома, -- гласила публикация с фотографией политика.

Репосты записи от сообщества Медузы ВКонтакте стали появляться в тысячах сообществ с припиской «Демократия». Сообщество было сразу же заблокировано администрацией социальной сети. Однако данная группа была ненастоящим пабликом СМИ Медуза, а неким фейковым сообществом. 

Официальной информации о том, как в тысячах сообществ самостоятельно появились репосты ложной информации о смерти Алексея Навального пока нет. Известно, что до момента блокировки запись успела собрать более 9000 репостов. 

Тем временем официальный канал Алексея Навального в Телеграме продолжил работу вечером 22 декабря. 


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© Александра Логинова, TagilCity.ru
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