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Новости Нижнего Тагила

Владимир Жириновский стал первым официальным кандидатом в президенты России

23 декабря 2017, 10:35Добавить новость
выборы,политика,Путин,Россия,Жириновский,выборы президента,кандидат,ЦИК
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала первого кандидата в президенты России. Им стал лидер фракции ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский.

22 декабря Владимир Жириновский стал первым официальным кандидатом в президенты России. Днём ранее ЦИК приняла от него заявку и необходимый пакет документов.

Помимо Жириновского были зарегистрированы его официальные представители от партии ЛДПР.


Как сообщают «Все новости», теперь у Владимира Вольфовича есть официальное разрешение на открытие избирательного счёта для формирования предвыборного фонда. Жириновский баллотируется в президенты в 6 раз.

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