22 декабря Владимир Жириновский стал первым официальным кандидатом в президенты России. Днём ранее ЦИК приняла от него заявку и необходимый пакет документов.



Помимо Жириновского были зарегистрированы его официальные представители от партии ЛДПР.



Как сообщают «Все новости», теперь у Владимира Вольфовича есть официальное разрешение на открытие избирательного счёта для формирования предвыборного фонда. Жириновский баллотируется в президенты в 6 раз.