Больше 40 контейнерных площадок установлены в Сосьве и Восточном

Региональный мусорный оператор «Рифей» оборудовал в двух поселках под Нижним Тагилом современные контейнерные площадки. По информации пресс-службы компании, до 2021 года в Сосьве и Восточном не было оборудовано мест для сбора твердых коммунальных отходов.
Специалисты администрации провели большую работу по обустройству более 40 контейнерных площадок с бетонным покрытием, железными ограждениями и навесами, поделились в «Рифее».
Новые площадки оборудованы евробаками объемом 1,1 кубометра с крышками для ограждения отходов от от ветра, осадков и животных.
В 2022 году работу по оборудованию Сосьвинского округа новыми контейнерными площадками.