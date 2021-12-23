Больше 40 контейнерных площадок установлены в Сосьве и Восточном

В 2021 году в Сосьвинском городском округе впервые были установлены оборудованные контейнерные площадки. Евробаки для сбора твердых коммунальных отходов разместили в поселках Сосьва и Восточный.

Региональный мусорный оператор «Рифей» оборудовал в двух поселках под Нижним Тагилом современные контейнерные площадки. По информации пресс-службы компании, до 2021 года в Сосьве и Восточном не было оборудовано мест для сбора твердых коммунальных отходов. Специалисты администрации провели большую работу по обустройству более 40 контейнерных площадок с бетонным покрытием, железными ограждениями и навесами, поделились в «Рифее». Новые площадки оборудованы евробаками объемом 1,1 кубометра с крышками для ограждения отходов от от ветра, осадков и животных. В 2022 году работу по оборудованию Сосьвинского округа новыми контейнерными площадками. Строительство участка компостирования мусора стартовало в Краснотурьинске

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter