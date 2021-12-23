Рекордный бюджет Нижнего Тагила в 19,4 млрд утверждён депутатами Гордумы на 2022 год

Такой бюджет — это конечно же, во многом благодаря губернатору Свердловской области. Без его поддержки таких денег мы бы, наверное, никогда не увидели бы. Это поддержка и взаимодействие с коллегами из правительства Свердловской области. Это участие города в национальных проектах. Это участие в программах, инициированных президентом Российской Федерации. То есть, практически везде.