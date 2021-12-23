Рекордный бюджет Нижнего Тагила в 19,4 млрд утверждён депутатами Гордумы на 2022 год

Рекордный бюджет Нижнего Тагила в 19,4 млрд утверждён депутатами Гордумы на 2022 год
Рекордный бюджет Нижнего Тагила в 19,4 млрд утверждён депутатами Гордумы на 2022 год
Сегодня, 12:29ПолитикаФото: TagilCity.ru
Депутаты думы Нижнего Тагила 23 декабря единогласно утвердили бюджет города на 2022 год.

Закончилось заседание нижнетагильской Думы. Ее итогом стало утверждение бюджета на будущий год. Глава города Владислав Пинаев поблагодарил депутатов за конструктивную работу. В юбилейный год бюджет вновь стал рекордным:

Бюджет принят единогласно. Это бюджет, которого год не видел никогда. Сейчас бюджет 19 миллиардов 400 миллионов, и у нас есть шанс что мы перейдем отметку в 20 миллиардов к концу этого года, и будем к этому стремиться,заявил Владислав Пинаев.

Глава муниципалитета отметил, что размер городского бюджета удалось увеличить при поддержке Евгения Куйвашева и темпами реализации в городе нацпроектов:

Такой бюджет — это конечно же, во многом благодаря губернатору Свердловской области. Без его поддержки таких денег мы бы, наверное, никогда не увидели бы. Это поддержка и взаимодействие с коллегами из правительства Свердловской области. Это участие города в национальных проектах. Это участие в программах, инициированных президентом Российской Федерации. То есть, практически везде.

В 2022 году Нижнему Тагила исполнится 300 лет, и многие проекты будут связаны как с социальной сферой, так и со знаковыми событиями для города и его жителей.

Весь бюджет направлен на улучшение жизни тагильчан. Мы будет делать общественные, дворовые территории. Мы будем строить дороги. Доделаем мост, будем строить детские сады и школы. Предстоит много сделать, но наверное, одно из главных событий — провести реконструкцию привокзальной площади и установить стелу, посвященную городу трудовой доблести,поделился планами глава Нижнего Тагила.

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