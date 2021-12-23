Рекордный бюджет Нижнего Тагила в 19,4 млрд утверждён депутатами Гордумы на 2022 год

Закончилось заседание нижнетагильской Думы. Ее итогом стало утверждение бюджета на будущий год. Глава города Владислав Пинаев поблагодарил депутатов за конструктивную работу. В юбилейный год бюджет вновь стал рекордным:
Бюджет принят единогласно. Это бюджет, которого год не видел никогда. Сейчас бюджет 19 миллиардов 400 миллионов, и у нас есть шанс что мы перейдем отметку в 20 миллиардов к концу этого года, и будем к этому стремиться,заявил Владислав Пинаев.
Глава муниципалитета отметил, что размер городского бюджета удалось увеличить при поддержке Евгения Куйвашева и темпами реализации в городе нацпроектов:
Такой бюджет — это конечно же, во многом благодаря губернатору Свердловской области. Без его поддержки таких денег мы бы, наверное, никогда не увидели бы. Это поддержка и взаимодействие с коллегами из правительства Свердловской области. Это участие города в национальных проектах. Это участие в программах, инициированных президентом Российской Федерации. То есть, практически везде.
В 2022 году Нижнему Тагила исполнится 300 лет, и многие проекты будут связаны как с социальной сферой, так и со знаковыми событиями для города и его жителей.
Весь бюджет направлен на улучшение жизни тагильчан. Мы будет делать общественные, дворовые территории. Мы будем строить дороги. Доделаем мост, будем строить детские сады и школы. Предстоит много сделать, но наверное, одно из главных событий — провести реконструкцию привокзальной площади и установить стелу, посвященную городу трудовой доблести,поделился планами глава Нижнего Тагила.