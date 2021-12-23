«Россию нельзя победить!»: Путин ответил на вопрос BBC о ситуации с Украиной

Глава государства отметил, что Россия продолжает работать со всеми странами, какой бы стороны они ни придерживались.
Как мы могли отказать людям, которые проживают в Севастополе и Крыме, взять их под свою защиту? Нас поставили в ситуацию, когда мы не могли поступить иначе. Россию нельзя победить, только развалить изнутри! рассказал Владимир Путин.
Россия не могла безвольно смотреть на происходящее на Украине и в частности в Донбассе, пояснил президент.
Напомним, 23 декабря проходит большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Он отвечает на вопросы журналистов, на мероприятии в Манеже собрались 507 представителей СМИ.