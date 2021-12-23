«Россию нельзя победить!»: Путин ответил на вопрос BBC о ситуации с Украиной

«Россию нельзя победить!»: Путин ответил на вопрос BBC о ситуации с Украиной
«Россию нельзя победить!»: Путин ответил на вопрос BBC о ситуации с Украиной
Сегодня, 15:52ПолитикаФото: скриншот трансляции
На вопрос журналистов BBC об отношениях с Украиной ответил на ежегодной конференции президент РФ Владимир Путин.

Глава государства отметил, что Россия продолжает работать со всеми странами, какой бы стороны они ни придерживались.

Как мы могли отказать людям, которые проживают в Севастополе и Крыме, взять их под свою защиту? Нас поставили в ситуацию, когда мы не могли поступить иначе. Россию нельзя победить, только развалить изнутри! рассказал Владимир Путин.

Россия не могла безвольно смотреть на происходящее на Украине и в частности в Донбассе, пояснил президент.

Напомним, 23 декабря проходит большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Он отвечает на вопросы журналистов, на мероприятии в Манеже собрались 507 представителей СМИ.

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