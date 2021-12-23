Владимир Путин рассказал об индексации пенсий в 2022 году

Индексация пенсий в 2022 году запланирована на уровне ниже инфляции, но индексация пенсий должна по закону соответствовать уровню инфляции, отметила задававшая вопрос журналистка.
Я с вами полностью согласен. И мы не должны об этом забывать. Правительство РФ должно будет делать все для того, чтобы выполнялись обещания прошлых лет. До сих пор нам удавалась это сделать. И мы обязательно это сделаем. Это первое. И второе: в следующем году соответствующие решения будут приняты и по так называемому силовому блоку, чтобы выравнить в этой сфере доходы людей. Это должно коснуться и пенсий военнослужащих,заявил президент РФ.
На данный момент с 1 января следующего года страховые пенсии будут проиндексированы на 5,9%, а социальные — на 7,7%, тогда как уровень годовой инфляции выше 8%.
Напомним, что в Кировоградском городском округе свердловские пенсионеры могут получить 300 рублей за сделанную прививку от COVID-19.