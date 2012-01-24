Определены тагильские издания, которые могут размещать политическую рекламу
24 января 2012, 13:40Политика
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Официальный сайт Нижнего Тагила опубликовал список печатных изданий и сайтов, на которых может быть размещена политическая реклама перед выборами депутатов городской Думы шестого созыва (4 марта 2012 г.). Среди них единственный интернет-сайт – TagilCity.ru.
Также политическую рекламу будущие избиратели увидят на страницах газет«Тагильский рабочий», «Право плюс», «Тагильский вариант», «Областнаягазета», «Весь Тагил», «Горнозаводская панорама», «Аргументы недели.Урал», «Горный край».
По вопросам размещения рекламы на городском портале TagilCity.ru обращайтесь потелефону 499-334 или по адресу электронной почтыadv@tagilcity.ru.
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