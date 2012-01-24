Тагильский «генсек» Маслов рискует проиграть выборы из-за Исаевой
Персональное дело члена «Единой России», мэра Нижнего Тагила Валентины Исаевой может быть рассмотрено в ближайшее время в местной партячейке. При этом под угрозой окажется и дальнейшая карьера лидера тагильских «медведей».
Как уже сообщалось, на прошлой неделе работник УВЗ Игорь Холманскихпублично выразил свое недовольство деятельностью мэра второго повеличине города Свердловской области В.Исаевой и предложил исключить ееиз рядов «ЕР». Реакция регионального руководства партии последоваланезамедлительно: новый областной «генсек» Виктор Шептий дажерекомендовал тагильским товарищам рассмотреть свое отношение кградоначальнице.
Ситуация с «персональным делом» Исаевой во многом будет зависеть отсекретаря местного отделения партии Александра Маслова, считаютгородские политологи. Маслов баллотируется сегодня кандидатом в депутатыгордумы по одномандатному округу и если он не согласится вступить вконфронтацию с действующей главой Нижнего Тагила, то это негативноскажется на его предвыборном рейтинге. По другой информации, ни одна извлиятельных сил в городе (НТМК и УВЗ) сегодня Исаеву уже неподдерживает. Исключение составляет лишь сам Маслов, который может статьреальным преемником мэра. Уж слишком часто он стал согласовать важныеполитические решения с градоначальницей, отмечают наблюдатели.
Как сообщил член местного политсовета, руководитель информационнойслужбы мэрии Геннадий Колбин, реальных оснований для рассмотрения письмаИ. Холманских нет, и из регионального политсовета пока никаких указанийне поступало.
© Владимир Инжеватов