Тагильский «генсек» Маслов рискует проиграть выборы из-за Исаевой

Ситуация с «персональным делом» Исаевой во многом будет зависеть отсекретаря местного отделения партии Александра Маслова, считаютгородские политологи. Маслов баллотируется сегодня кандидатом в депутатыгордумы по одномандатному округу и если он не согласится вступить вконфронтацию с действующей главой Нижнего Тагила, то это негативноскажется на его предвыборном рейтинге. По другой информации, ни одна извлиятельных сил в городе (НТМК и УВЗ) сегодня Исаеву уже неподдерживает. Исключение составляет лишь сам Маслов, который может статьреальным преемником мэра. Уж слишком часто он стал согласовать важныеполитические решения с градоначальницей, отмечают наблюдатели.