У рабочих один митинг, у коммунистов - другой

4 февраля в Нижнем Тагиле планируется мирный санкционированный митингпротив фальсификации прошедших 4 декабря выборов. Организаторымероприятия – нижнетагильское отделение КПРФ.

Митинг «За честные перевыборы! Ни одного голоса Путину» пройдет наплощади перед КДК «Современник» с 13.30 до 15.00. По прогнозаморганизаторов, на площади соберется до 600 человек. Мероприятиесогласовано в городской администрации.

Цель митинга в уведомлении обозначена так: «За честные выборы! Занедопущение фальсификации! Сильнейшие кандидаты должны победить вчестной борьбе! Ни одного голоса Путину! За Нижний Тагил без Исаевой!».

Также в администрацию подано уведомление о проведении шествия от вокзаладо «Современника», оно должно пройти с 12.50 до 13.30. Планируется, чтов шествии примут участие 100 человек.

Напомним, 18 декабря прошлого года тагильские коммунисты уже проводили митинг против фальсификации итогов выборов.