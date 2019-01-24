100 дней Владислава Пинаева: что сделал и что не успел новый мэр Нижнего Тагила?

Редакция TagilCity.ru решила взглянуть на новостную повестку за этот период и выделила несколько проектов, которые глава города уже реализовал, а также те проекты, которые еще не готовы.

Что было сделано? Легкоатлетический манеж - на госэкспертизе

Под руководством Владислава Пинаева был доработан и направлен на госэкспертизу проект легкоатлетического манежа в Дзержинском районе Нижнего Тагила.

4 Документы по проекту легкоатлетического манежа в Нижнем Тагиле пройдут госэкспертизу Фото Сроки сдачи пакета документов по проектированию легкоатлетического манежа в Нижнем Тагиле соблюдаются. В конце недели они будут отправлены на госэкспертизу.

Раньше срока открыты дороги на Вые и ВМЗ

Ремонты дорог на Грибоедова, Победы, Космонавтов, Быкова, в том числе мост по Космонавтов и полное обновление трамвайных путей и коммуникаций на ВМЗ были окончены на год раньше планового срока.

3 Улица Космонавтов торжественно открыта в Нижнем Тагиле после двухлетнего ремонта Фото 16 ноября в Нижнем Тагиле была торжественна открыта дорога по улице Космонавтов, на которой был проведён капитальный ремонт. На открытии присутствовал министра транспорта Свердловской области Василий Старков.

Закончена 1 очередь парка «Народный»

Проведено благоустройство и начата вторая очередь. Начаты работы по ремонту коллектора в пойме реки Тагил.

1 Парк «Народный-2» в Нижнем Тагиле будет реконструирован после ремонта коллектора Фото Врио мэра Нижний Тагил Владислав Пинаев получил подтверждение по ремонту коллектора и реконструкции парка «Народный-2» на согласительной комиссии в Екатеринбурге.

Отремонтированы 9 дворов

В нескольких районах города были отремонтированы дворы: там появились удобные парковки, современные детские площадки и новые тротуары.

9 Три благоустроенных двора были торжественно открыты в Нижнем Тагиле Фото В Нижнем Тагиле 2 ноября были торжественно открыты благоустроенные дворы на улицах Газетная, Первомайская и Попова.

Что не было сделано? Однако не все удалось сделать за эти 100 дней. Для чего-то не хватило денег, для чего-то - времени, а для чего-то и кадров.

Мэр не закончил формировать команду

В мэрии с октября идут перестановки, кто-то теряет посты, кто-то вовсе покидает регион. Новые лица в администрации появляются, однако известно, что кадровые перестановки еще не окончены - Владислав Пинаев еще не закончил формировать команду.

1 Какие чиновники Нижнего Тагила лишатся своих постов после назначения Пинаева? Фото 15 октября стало известно имя нового главы Нижнего Тагила, им по решению депутатов гордумы назначен Владислав Пинаев.

Мост через Тагильский пруд все еще на бумаге

Проект, которым городские власти грезят уже не одно десятилетие, за 100 дней работы Пинаева на посту мэра из бумаг пока не перешел на другие стадии.

Молодежный театр вошел в новый сезон без новых спектаклей и ремонта

Поизносившийся за 25 лет Молодежный театр в новый сезон вошел без новых постановок, зданию требуется ремонт и пока труппа выступает на выездах.

6 Капремонт Молодежного театра в Нижнем Тагиле пройдет в 2020-2021 годах Фото В 2020-2021 годах в Нижнем Тагиле пройдет капитальный ремонт Молодежного театра. Будет обновлено основное здание театра, отремонтировано помещение для декораций и благоустроена прилегающая территория.