100 дней Владислава Пинаева: что сделал и что не успел новый мэр Нижнего Тагила?
24 января - 100 дней с момента вступления Владислава Пинаева на пост главы Нижнего Тагила. Какими событиями запомнились эти дни? Что градоначальник успел сделать, а какие проекты пока в работе?
Редакция TagilCity.ru решила взглянуть на новостную повестку за этот период и выделила несколько проектов, которые глава города уже реализовал, а также те проекты, которые еще не готовы.
Что было сделано?
Легкоатлетический манеж - на госэкспертизе
Под руководством Владислава Пинаева был доработан и направлен на госэкспертизу проект легкоатлетического манежа в Дзержинском районе Нижнего Тагила.
Раньше срока открыты дороги на Вые и ВМЗ
Ремонты дорог на Грибоедова, Победы, Космонавтов, Быкова, в том числе мост по Космонавтов и полное обновление трамвайных путей и коммуникаций на ВМЗ были окончены на год раньше планового срока.
Закончена 1 очередь парка «Народный»
Проведено благоустройство и начата вторая очередь. Начаты работы по ремонту коллектора в пойме реки Тагил.
Отремонтированы 9 дворов
В нескольких районах города были отремонтированы дворы: там появились удобные парковки, современные детские площадки и новые тротуары.
Что не было сделано?
Однако не все удалось сделать за эти 100 дней. Для чего-то не хватило денег, для чего-то - времени, а для чего-то и кадров.
Мэр не закончил формировать команду
В мэрии с октября идут перестановки, кто-то теряет посты, кто-то вовсе покидает регион. Новые лица в администрации появляются, однако известно, что кадровые перестановки еще не окончены - Владислав Пинаев еще не закончил формировать команду.
Мост через Тагильский пруд все еще на бумаге
Проект, которым городские власти грезят уже не одно десятилетие, за 100 дней работы Пинаева на посту мэра из бумаг пока не перешел на другие стадии.
Молодежный театр вошел в новый сезон без новых спектаклей и ремонта
Поизносившийся за 25 лет Молодежный театр в новый сезон вошел без новых постановок, зданию требуется ремонт и пока труппа выступает на выездах.
Работу нового мэра тагильчанам предлагают оценить в специальном опросе. А какие проекты значимы для вас?
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