Экс-министр экономики Свердловской области Ковальчик стал вице-мэром Екатеринбурга
Сегодня, 17:38ПолитикаФото: Официальный портал Екатеринбург.рф
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Александр Ковальчик, который с января 2018 года был назначен главой Минэкономики и территориального развития региона, 24 января занял должность замглавы Екатеринбурга.
Сюжеты: Екатеринбург
23 января Александр Ковальчик покинул пост министра экономики и территориального развития региона, и. о. главы Министерства стала Татьяна Гладкова.
23 января Ковальчик был снят с поста министра, а 24 января назначен заместителем мэра Екатеринбурга Александра Высокинского, сообщает Znak.com.
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