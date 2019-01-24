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Экс-министр экономики Свердловской области Ковальчик стал вице-мэром Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Экс-министр экономики Свердловской области Ковальчик стал вице-мэром Екатеринбурга

Сегодня, 17:38ПолитикаФото: Официальный портал Екатеринбург.рф
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