Вице-мэр Кулик будет уволен за ошибки при подготовке водной концессии Нижнего Тагила
Вице-мэр по городскому хозяйству и строительству Вадим Кулик будет уволен из администрации Нижнего Тагила.
Источник редакции поясняет, что заместитель мэра будет уволен со своей должности, поскольку он допустил ошибки при подготовке документации по водной концессии для Нижнего Тагила.
В пресс-службе администрации Нижнего Тагила информацию об увольнении не опровергли, однако назвать дату, с которой Кулик не будет числится в мэрии, не смогли. Информация на официальном сайте города о руководстве мэрии пока не изменена.
Временно исполняющий обязанности вице-мэра по городскому хозяйству Владимир Юрченко, по словам начальника пресс-службы Аллы Кузнецовой, пока занимает свой прежний кабинет – начальника управления городским хозяйством. Ранее он и сам говорил СМИ, что «не торопится переезжать».
Добавим, ранее Вадим Кулик был на больничном, а теперь, по информации пресс-службы мэрии, находится в отпуске. Должность заместителя мэра по городскому хозяйству и строительству 53-летний Кулик занимал с ноября 2017 года. До этого он в течение года руководил МКУ «Служба заказчика городского хозяйства».
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