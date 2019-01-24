Вице-мэр Кулик будет уволен за ошибки при подготовке водной концессии Нижнего Тагила

Источник редакции поясняет, что заместитель мэра будет уволен со своей должности, поскольку он допустил ошибки при подготовке документации по водной концессии для Нижнего Тагила.

В пресс-службе администрации Нижнего Тагила информацию об увольнении не опровергли, однако назвать дату, с которой Кулик не будет числится в мэрии, не смогли. Информация на официальном сайте города о руководстве мэрии пока не изменена.

Временно исполняющий обязанности вице-мэра по городскому хозяйству Владимир Юрченко, по словам начальника пресс-службы Аллы Кузнецовой, пока занимает свой прежний кабинет – начальника управления городским хозяйством. Ранее он и сам говорил СМИ, что «не торопится переезжать».

1 Какие чиновники Нижнего Тагила лишатся своих постов после назначения Пинаева? Фото 15 октября стало известно имя нового главы Нижнего Тагила, им по решению депутатов гордумы назначен Владислав Пинаев.