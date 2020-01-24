Секретарь Генсовета ЕР Турчак: опыт Грибова поможет команде правительства

Началась политическая карьера Грибова в 22 года, когда он стал депутатом муниципалитета Ярославля. Членом «Единой России» он стал годом ранее, сообщают «Новые известия». С 2012 по 2014 год Грибов был заместителем главы Ярославской области и депутатом Госдумы VII созыва.

В 2014 году он занялся изучением вопросов коррупции. Во время формирования «реестра смыслов» Грибов сравнил коррупционеров с лицами, страдающими алкогольной и наркотической зависимостью. По его мнению, и тех, и других отличает отсутствие понимания себя и своего места. Кроме этого, Грибов сравнил желание получить моментальное обогащение с опьянением от алкоголя и наркотических средств, заменяющим реальную жизнь.

После того как эти размышления были опубликованы, Грибов в 2018 году получил должность замсекретаря генсовета «Единой России».

Два года спустя ему предложили занять пост в правительстве. На новой должности Грибов будет контролировать вопросы, касающиеся выборов президента и депутатов Госдумы. Пока неясно, будет ли он продолжать работать в партии. Законом этот момент не регламентируется.

По словам политолога, главы Международного института политической экспертизы Евгения Минченко, Грибов является перспективным и достаточно компетентным управленцем. Поэтому он вполне может наладить эффективную работу между правительством и партией власти.

Подобного мнения придерживается политконсультант, глава наблюдательного совета консалтингового агентства «Эксперт Групп» Александр Шемелев. Он считает, что пост Грибова в правительстве может означать, что «Единая Россия» сможет более тесно работать с высшим органом государственной власти.