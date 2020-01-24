В Свердловской области более 3,6 тысячи человек улучшили жилищные условия

88 ветеранов и членов семей ушедших из жизни участников Великой Отечественной войны получили на покупку жилья одноразовую выплату, размер которой на конец года составил 1,8 миллиона рублей.

Из числа детей-сирот 942-м предоставили собственное благоустроенное жилье. 179 детей-сирот получили квартиры в Екатеринбурге, 80 — в Первоуральске, по 60 — в Нижнем Тагиле, Туринске, Алапаевске.

Возможность улучшить жилищные условия получили 313 екатеринбургских многодетных семей. Им были предоставлены средства на строительство и реконструкцию жилья. 1971 выплата была предоставлена соответствующему числу семей взамен земельного участка.