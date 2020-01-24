В Свердловской области более 3,6 тысячи человек улучшили жилищные условия
В Свердловской области в 2019 году более 3,6 тысячи семей и отдельных граждан из льготных категорий смогли улучшить свои жилищные условия, сообщает «Облгазета».
88 ветеранов и членов семей ушедших из жизни участников Великой Отечественной войны получили на покупку жилья одноразовую выплату, размер которой на конец года составил 1,8 миллиона рублей.
Из числа детей-сирот 942-м предоставили собственное благоустроенное жилье. 179 детей-сирот получили квартиры в Екатеринбурге, 80 — в Первоуральске, по 60 — в Нижнем Тагиле, Туринске, Алапаевске.
Возможность улучшить жилищные условия получили 313 екатеринбургских многодетных семей. Им были предоставлены средства на строительство и реконструкцию жилья. 1971 выплата была предоставлена соответствующему числу семей взамен земельного участка.
По данным департамента информполитики региона, в Свердловской области благодаря социальным программам жилье получили более 100 ветеранов и инвалидов боевых действий, почти 200 семей бюджетников и несколько десятков человек из других льготных категорий.