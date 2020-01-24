Владимир Путин назначил Максима Орешкина своим помощником
Сегодня, 13:03ПолитикаФото: Страница Максима Орешкина в соцсети
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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Максима Орешкина своим помощником, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
С 2016 по 2020 год Орешкин возглавлял Минэкономразвития, до этого работал в Минфине. В правительстве Орешкина сменил экс-губернатор Пермского кая Максим Решетников.
Напомним, сегодня Путин также подписал указ о назначении своим помощником экс-министра культуры Владимира Мединского.
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