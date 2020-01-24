Вячеслав Вегнер присоединился к сторонникам свердловской партии «Единая Россия»

Как заявили изданию в пресс-службе партии, вчера он присутствовал на открытии новой приемной в Октябрьском районе Екатеринбурга в качестве куратора территории и вел прием горожан.

Сам депутат подтверждает, что около года назад подал заявление в партию, что хочет стать ее сторонником.

Я как старый волк, вышедший из недр КПСС, понимаю, что чтобы добиться каких-то результатов, сделать что-то на территории, хочешь не хочешь, все равно приходится идти к партии власти и что-то выпрашивать. Мы не можем не обращаться каждый раз в «Единую Россию» и не просить поддержать их какой-то проект для жителей. Я каждый год это делаю. Сколько кортов в прошлом году сделали. Считайте, что я заручаюсь поддержкой членов ЕР в этих проектах. Почему нет? Работу я выполняю для людей, поделился он.

По его словам, пока вступать в партию и получать членский билет он не планирует, потому что он избран от КПРФ и такое решение было бы нарушением закона.

Может, под конец года и сложу полномочия и вступлю в партию, предположил он.

Также Вегнер рассказал, что планирует участвовать в праймериз «Единой России» перед выборами в Заксобрание Свердловской области и Госдуму, запланированных на 2021 год.