300 рабочих УВЗ и НТМК сегодня вернутся из Москвы в Нижний Тагил

Рабочие отправились на митинг вечером 21 февраля на специальном поезде.Всего с уральских заводов на митинг поехало 600 рабочих. В составуральской делегации вошли рабочие 38 предприятий: «Уралмаш», «Химмаш»,«Уральский турбинный завод», «Вектор», «Водоканал» и других.

Программа визита в столицу включала не только митинг, но и экскурсию поМоскве. Вечером 23-го февраля рабочие отправились обратно на Урал. Пословам организатора рабочего комитета УВЗ Андрея Ленды, сегоднязаводчане вернутся в Нижний Тагил.

Для участия в митинге они пропустили два рабочих дня – 22 и 24 февраля. Вэти дни заводчане были в дороге. Будет ли двухдневный отпуск оплаченили рабочие взяли дни за свой счет, Андрей Ленда не пояснил.

Отметим, всего на митинг в «Лужниках» собралось, по данным полиции, 130 тысяч человек.