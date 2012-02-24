Министерства Свердловской области обращаются в Молодежный парламент с различными предложениями

Председатель Молодёжного парламента Руслан Марыгин требует от депутатов повышения профессионализма и обучения навыкам работы политического законодательного аппарата области. Он заявил, что если депутаты Молодежного парламента хотят заниматься общественной молодёжной политикой, то должны познакомиться с тем, как работает Законодательное Собрание, поучаствовать в заседаниях комитетов и выявить молодёжное направление в вопросах, которые рассматриваются в процессе их работы. К тому же, любой желающий может вести свою работу не только в комитете, но и в рабочих группах.

В ходе заседания было принято решение о создании сразу 4 таких групп. Первая из них будет отвечать за проект «Каменск-Уральский-Бюджет-Перезагрузка». Руководителем группы назначен Максим Кырчиков. Напомним, что в рамках этого проекта депутаты смогут пройти обучение по основным направлениям формирования бюджета Муниципального образования, а следом за этим разработать проект по каждому из них. Но, как отметил председатель парламента, несмотря на привлекательность этого проекта, молодым парламентариям необходимо правильно рассчитывать свои возможности: в период обучения в Каменск-Уральский придётся выезжать по 2 раза в неделю.

Вторая созданная рабочая группа займётся разработкой областного закона «О молодёжной политике». Возглавит эту группу председатель комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности - Вячеслав Сторожев. Вопрос об этом законе уже неоднократно поднимался на заседаниях. Его отсутствие в значительной мере тормозит развитие молодёжной политики в Свердловской области.

Третья группа займётся также ранее уже поднимаемым вопросом о разработке проекта Областного закона «О присвоении почётных наименований учреждениям, улицам, зданиям».

Четвёртая созданная на данный момент группа займётся анализом программ о жилье для молодых семей. Предложение провести такой анализ поступило от Министерства спорта, физической культуры и молодёжной политики. Работники Министерства озабочены вопросом о разработке качественной программы по обеспечению жильём молодых семей. Именно поэтому они предложили молодым парламентариям поучаствовать в подготовке этой программы, проанализировав опыт других регионов. Возглавит эту группу Вячеслав Сторожев, помогать ему будет Антон Безденежных. Помимо 4 рабочих групп была создана ещё и комиссия по культуре при Молодёжном парламенте.