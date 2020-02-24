Итоги недели: арест Кызласова, «соловьиные» бои и 130 миллионов «НТТС»

Самым громким событием прошедшей недели стало задержание директора «Титановой долины» Артемия Кызласова. Ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Вместе с Кызласовым был задержан бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шалиманов, которому вменили посредничество. Суд постановил арестовать обоих на время расследования. Шалиманов, хоть и признал вину, но попытался обжаловать решение суда, а вот Кызласов отверг обвинение.

Бывшего резидента «Титановой долины» обязали выплатить пять миллионов рублей

Внешний управляющий МУП «НТТС» Александра Звонарева пытается оспорить изъятие имущества предприятия мэрией на 130 миллионов рублей. По словам Звонаревой, сделка об изъятии — незаконна, поскольку на момент совершения НТТС обладал признаками неплатёжеспособности. Впрочем, Арбитражный суд пока оставил дело без движения — истцу необходимо устранить недостатки в поданных документах.

Управляющая МУП «НТТС» пытается оспорить изъятие имущества на 130 миллионов рублей

Директор рекламного агентства AMG Александр Соловьёв ответил главреду АН «Между строк» Наталье Вахониной, которая раскритиковала того за пост в телеграм-канале «Несоловей Нижний Тагил». Соловьёв заявил, что не имеет к этому каналу никакого отношения, и потребовал от журналистки извинений.

«Канал „Несоловей“ принёс мне вреда более, чем кому бы то ни было в Нижнем Тагиле»

В Нижнем Тагиле состоялась презентация заявки на получение звания «Город трудовой доблести». В музее УВЗ представили фильм, в котором рассказывается о подвигах тагильских заводчан в годы Великой Отечественной войны. Можете посмотреть его сами.

Нижний Тагил выпустил фильм-заявку на звание Города трудовой доблести

Также на этой неделе пообщались с тагильскими психиатрами, которые рассказали, как помогая другим людям, самому не сгореть на работе.

Не бояться чувствовать. Как тагильские психиатры справляются со стрессом на работе

Вышла вторая часть проекта о тагильской молодёжи.: каково им жить в индустриальном городе. Рассказывают они сами.