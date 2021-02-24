Екатеринбургский депутат Колесников предложил создать «Русскую республику» в России

Екатеринбургский депутат Колесников предложил создать «Русскую республику» в России

Сегодня, 13:34ПолитикаФото: Е1.RU
Депутат городской думы Екатеринбурга Александр Колесников обратился на информационном часе с предложением создать в России «Русскую Республику». В данную республику он попросил включить 46 областей, Еврейскую автономную область, а также три города федерального значения.

По словам депутата из Екатеринбурга, создание «Русской республики» необходимо для представления русской национальности, пишет Znak.

У нас у всех национальностей есть автономии, а у русских нет,рассказал Александр Колесников.

Депутат Госдумы Павел Крашенинников не стал поддерживать данную идею, указав на то, что любое объединение областей возможно только при обращениях граждан.

Напомним, в феврале депутат из Свердловской области высказался насчёт закона о запрете высаживания детей без билета из общественного транспорта. По мнению депутата, дети таким образом могут начать чаще обманывать.

Материалы по теме:
депутатпредложениеЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы