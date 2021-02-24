Екатеринбургский депутат Колесников предложил создать «Русскую республику» в России

По словам депутата из Екатеринбурга, создание «Русской республики» необходимо для представления русской национальности, пишет Znak.
У нас у всех национальностей есть автономии, а у русских нет,рассказал Александр Колесников.
Депутат Госдумы Павел Крашенинников не стал поддерживать данную идею, указав на то, что любое объединение областей возможно только при обращениях граждан.
Напомним, в феврале депутат из Свердловской области высказался насчёт закона о запрете высаживания детей без билета из общественного транспорта. По мнению депутата, дети таким образом могут начать чаще обманывать.