Екатеринбургский депутат Колесников предложил создать «Русскую республику» в России

Депутат городской думы Екатеринбурга Александр Колесников обратился на информационном часе с предложением создать в России «Русскую Республику». В данную республику он попросил включить 46 областей, Еврейскую автономную область, а также три города федерального значения.

По словам депутата из Екатеринбурга, создание «Русской республики» необходимо для представления русской национальности, пишет Znak. У нас у всех национальностей есть автономии, а у русских нет,рассказал Александр Колесников. Депутат Госдумы Павел Крашенинников не стал поддерживать данную идею, указав на то, что любое объединение областей возможно только при обращениях граждан. Напомним, в феврале депутат из Свердловской области высказался насчёт закона о запрете высаживания детей без билета из общественного транспорта. По мнению депутата, дети таким образом могут начать чаще обманывать. Свердловский депутат Госдумы осудил закон о запрете высаживать детей без билета

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