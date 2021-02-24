Екатеринбургский депутат предложил наказывать СМИ за публикацию о ЛГБТ

Алексей Мещеряков привел в пример сеть городских порталов, на которой он заметил статьи, направленные на популяризацию нетрадиционных отношений, пишет Znak.
Павел Крашенинников сообщил, что парламентом закреплено понятие брака как «союза женщины и мужчины» в Конституции Российской Федерации.
Мы преследовать этих людей [представителей ЛГБТ] не будем, как в советское время или в гитлеровской Германии,сообщил депутат Госдумы.
Напомним, депутат из Екатеринбурга предложил Павлу Крашенинникову создать «Русскую республику», однако, депутат Госдумы отказался от подобной идеи.