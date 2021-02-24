Екатеринбургский депутат предложил наказывать СМИ за публикацию о ЛГБТ

Екатеринбургский депутат предложил наказывать СМИ за публикацию о ЛГБТ

Сегодня, 15:43ПолитикаФото: Е1.RU
Депутат городской думы в Екатеринбурге Алексей Мещеряков обратился с предложением наказывать СМИ за информацию о ЛГБТ к депутату Госдумы Павлу Крашенинникову.

Алексей Мещеряков привел в пример сеть городских порталов, на которой он заметил статьи, направленные на популяризацию нетрадиционных отношений, пишет Znak.

Павел Крашенинников сообщил, что парламентом закреплено понятие брака как «союза женщины и мужчины» в Конституции Российской Федерации.

Мы преследовать этих людей [представителей ЛГБТ] не будем, как в советское время или в гитлеровской Германии,сообщил депутат Госдумы.

Напомним, депутат из Екатеринбурга предложил Павлу Крашенинникову создать «Русскую республику», однако, депутат Госдумы отказался от подобной идеи.

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