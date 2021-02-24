Экс-глава Марий Эл осужден на 13 лет колонии за получение взятки

Леонид Маркелов не сможет занимать государственные должности в течение трёх лет. Обвиняемый своей вины не признал, пишет «ФедералПресс».
Также экс-глава Марий Эл должен будет заплатить штраф в размере 235 миллионов рублей.
Приговор составил около 400 страниц, к его оглашению приступили 15 февраля. Изначально для Леонида Маркелова запрашивали 17 лет лишения свободы.
Напомним, в Екатеринбурге бывший замначальник регионального УФССП была осуждена на восемь лет за получение взятки в особо крупном размере. Подсудимая получила на руки 1,7 миллиона рублей.