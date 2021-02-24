Экс-глава Марий Эл осужден на 13 лет колонии за получение взятки

Экс-главу Марий Эл Леонида Маркелова осудили на 13 лет колонии строгого режима за взятку 235 миллионов рублей. Также его признали виновным в хранении боеприпасов и злоупотреблении своими должностными полномочиями.

Леонид Маркелов не сможет занимать государственные должности в течение трёх лет. Обвиняемый своей вины не признал, пишет «ФедералПресс». Также экс-глава Марий Эл должен будет заплатить штраф в размере 235 миллионов рублей. Приговор составил около 400 страниц, к его оглашению приступили 15 февраля. Изначально для Леонида Маркелова запрашивали 17 лет лишения свободы. Напомним, в Екатеринбурге бывший замначальник регионального УФССП была осуждена на восемь лет за получение взятки в особо крупном размере. Подсудимая получила на руки 1,7 миллиона рублей. В Екатеринбурге бывший замначальник регионального УФССП получила восемь лет за взятку

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