Сергей Катырин: «Пандемия серьезно повлияла на работу Торгово-промышленной палаты»

Сергей Катырин: «Пандемия серьезно повлияла на работу Торгово-промышленной палаты»

Сегодня, 19:02ПолитикаФото: РБК
Глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин рассказал о работе в пандемию, новых проектах и выборах президента палаты.

Торгово-промышленная палата во время пандемии перешла на онлайн-формат общения с бизнесом и коллегами. Глава ведомства рассказал о поддержке предпринимателей во время локдауна.

Для нас формат уже был освоен. У нас большая система из 178 палат. От Калининграда до Камчатки и Сахалина. Мы в предыдущие годы уже начали осваивать общение с нашими коллегами в онлайн режиме и по всей стране,рассказывает президент.

Торговые сети ТПП работают с 76 странами, в 40 странах есть представительства. В 10 странах представители региональные, работают на штатной основе.

В пандемию за помощью в ТПП обратились 120 тысяч предпринимателей, на федеральном уровне обращений было 1,5 тысячи. С пакетом документов от предпринимателей работают юристы: подтверждают положение непреодолимой силы или наоборот. В 2020 году пакет документов о форс-мажорных обстоятельствах выдавали бесплатно.

Сергей Катырин также анонсировал помощь бизнесу в защите от давления со стороны силовых структур.

Основная цель проекта - это избавить от излишнего давления предпринимателя со стороны силовиков. Предприниматели испытывают на себе давление силовых структур. А там два условия - это не должно касаться контрольно-надзорной деятельности и не должно быть в суде. Все обращения разбираются на федеральном уровне,сообщил глава.

В ноябре прошлого года в силу вступил закон, приравнивающий ТПП к организациям образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Мы долго добивались возможности претендовать на выполнение каких-либо программ, которые существуют и осуществляются за счет государственных средств,поделился Сергей Катырин.

В 2021 году в ТПП состоятся выборы президента.

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