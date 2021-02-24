Сергей Катырин: «Пандемия серьезно повлияла на работу Торгово-промышленной палаты»

Основная цель проекта - это избавить от излишнего давления предпринимателя со стороны силовиков. Предприниматели испытывают на себе давление силовых структур. А там два условия - это не должно касаться контрольно-надзорной деятельности и не должно быть в суде. Все обращения разбираются на федеральном уровне,сообщил глава.