Депутат Госдумы от Нижнего Тагила Константин Захаров попал под санкции Евросоюза

Депутат Госдумы от Нижнего Тагила Константин Захаров попал под санкции Евросоюза

Депутат Госдумы от Нижнего Тагила Константин Захаров попал под санкции Евросоюза

Сегодня, 20:25
Политика
Фото: ntagil.org

Девять депутатов Госдумы от Свердловской области попали под санкции ЕС

Четверо свердловских депутатов Госдумы избежали попадания в санкционный список Евросоюза из-за конфликта в ЛНР и ДНР. Еще девять депутатов в этот список внесены 23 февраля.

Все попавшие под западные санкции депутаты от региона голосовали за признание ЛНР и ДНР на заседании Госдумы. Среди них Андрей Альшевских, Николай Езерский, Константин Захаров (избирался от Нижнего Тагила), Максим Иванов, Жанна Рябцева, Андрей Кузнецов, Антон Шипулин, Сергей Чепиков. В списке оказался и Сергей Бидонько, который не участвовал в голосовании по этому вопросу.

Без санкций в Европе после этого голосования депутат Александр Демин («Новые люди») и три единоросса — Лев Ковпак, Павел Крашенинников и Зелимхан Муцоев.

В целом под санкции попал 351 депутат Госдумы, значится в документе, опубликованном Евросоюзом. Военная операция по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Двумя днями ранее в России по указу Владимира Путина были признаны независимыми Луганская и Донецкая республики.

Сюжеты:
ЕкатеринбургНижний ТагилЭксклюзивДНР и ЛНР
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