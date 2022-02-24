Депутат Госдумы от Нижнего Тагила Константин Захаров попал под санкции Евросоюза

Девять депутатов Госдумы от Свердловской области попали под санкции ЕС

Четверо свердловских депутатов Госдумы избежали попадания в санкционный список Евросоюза из-за конфликта в ЛНР и ДНР. Еще девять депутатов в этот список внесены 23 февраля.

Все попавшие под западные санкции депутаты от региона голосовали за признание ЛНР и ДНР на заседании Госдумы. Среди них Андрей Альшевских, Николай Езерский, Константин Захаров (избирался от Нижнего Тагила), Максим Иванов, Жанна Рябцева, Андрей Кузнецов, Антон Шипулин, Сергей Чепиков. В списке оказался и Сергей Бидонько, который не участвовал в голосовании по этому вопросу. Без санкций в Европе после этого голосования депутат Александр Демин («Новые люди») и три единоросса — Лев Ковпак, Павел Крашенинников и Зелимхан Муцоев. В целом под санкции попал 351 депутат Госдумы, значится в документе, опубликованном Евросоюзом. Военная операция по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Двумя днями ранее в России по указу Владимира Путина были признаны независимыми Луганская и Донецкая республики.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter