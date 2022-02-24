Доктор Комаровский высказался по поводу военных действий России на Украине

По его словам, как россияне, так и украинцы в ужасе от того, что происходит. Педиатр отметил, что проснулся утром от звуков залпов. Также Евгений Комаровский пояснил, что получил более 300 писем с поддержкой из России, а также и других стран, и поблагодарил людей за это.