Доктор Комаровский высказался по поводу военных действий России на Украине

Доктор Комаровский высказался по поводу военных действий России на Украине
Доктор Комаровский высказался по поводу военных действий России на Украине
Вчера, 23:09ПолитикаФото: скриншот страницы Евгения Комаровского в Instagram
Известный врач-педиатр из Харькова Евгений Комаровский призвал прекратить военные действия российских войск на Донбассе.

Призыв к миллионам россиян он написал на своей странице в Instagram.

Вас десятки миллионов. Именно десятки миллионов тех, кто читает мои книги, смотрит мои программы, кому я реально помог за те 40 лет, что лечу детей, учу родителей, отвечаю на тысячи вопросов, отметил Евгений Комаровский.

По его словам, как россияне, так и украинцы в ужасе от того, что происходит. Педиатр отметил, что проснулся утром от звуков залпов. Также Евгений Комаровский пояснил, что получил более 300 писем с поддержкой из России, а также и других стран, и поблагодарил людей за это.

Напомним, российские телеведущие и звезды шоу-бизнеса высказались против военных действий России на Донбассе. Вместо фотографии на публикации в Instagram стоит черный квадрат в знак траура, также в сети появился хэштэг #нетвойне. К нему присоединились Иван Ургант, Максим Галкин, Ксения Собчак, Niletto и другие известные личности в России.

Сюжеты:
ДНР и ЛНР
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