Доктор Комаровский высказался по поводу военных действий России на Украине

Призыв к миллионам россиян он написал на своей странице в Instagram.
Вас десятки миллионов. Именно десятки миллионов тех, кто читает мои книги, смотрит мои программы, кому я реально помог за те 40 лет, что лечу детей, учу родителей, отвечаю на тысячи вопросов, отметил Евгений Комаровский.
По его словам, как россияне, так и украинцы в ужасе от того, что происходит. Педиатр отметил, что проснулся утром от звуков залпов. Также Евгений Комаровский пояснил, что получил более 300 писем с поддержкой из России, а также и других стран, и поблагодарил людей за это.
Напомним, российские телеведущие и звезды шоу-бизнеса высказались против военных действий России на Донбассе. Вместо фотографии на публикации в Instagram стоит черный квадрат в знак траура, также в сети появился хэштэг #нетвойне. К нему присоединились Иван Ургант, Максим Галкин, Ксения Собчак, Niletto и другие известные личности в России.