Начать переговоры с Россией призвали депутаты Верховной Рады Владимира Зеленского

Текст обращения разместил один из депутатов Вадим Новицкий на своей странице Facebook. По его словам, дальнейшая эскалация военных действий может стать катастрофой для всех.
В этой бойне не будет победителей. Миллионы наших сограждан стремятся к миру и к мирной, спокойной жизни. И поэтому мы настаиваем на использовании всех возможностей для организации комплекса мер по защите человеческих жизней и деэскалации ситуации, пишет Новицкий.
Он попросил Зеленского начать переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным с целью прекращения противостояния и заключения договора. Новицкий отметил, что очевидны неравные условия, отсутствие помощи извне, а также ошибки.
Депутат считает, что нужно сформировать группу депутатов для проведения консультаций с обеими палатами Федерального собрания РФ. Говорить, по его мнению, нужно о прекращении боевых действий, возможных способах решения проблемы.
В завершение обращения Новицкий написал и имена других депутатов.