Начать переговоры с Россией призвали депутаты Верховной Рады Владимира Зеленского

В этой бойне не будет победителей. Миллионы наших сограждан стремятся к миру и к мирной, спокойной жизни. И поэтому мы настаиваем на использовании всех возможностей для организации комплекса мер по защите человеческих жизней и деэскалации ситуации, пишет Новицкий.