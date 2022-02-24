Начать переговоры с Россией призвали депутаты Верховной Рады Владимира Зеленского

Начать переговоры с Россией призвали депутаты Верховной Рады Владимира Зеленского
Начать переговоры с Россией призвали депутаты Верховной Рады Владимира Зеленского
Сегодня, 21:11ПолитикаФото: 1MI
Депутаты Верховной Рады Украины обратились к президенту Владимиру Зеленскому с призывом начать переговоры с Россией.

Текст обращения разместил один из депутатов Вадим Новицкий на своей странице Facebook. По его словам, дальнейшая эскалация военных действий может стать катастрофой для всех.

В этой бойне не будет победителей. Миллионы наших сограждан стремятся к миру и к мирной, спокойной жизни. И поэтому мы настаиваем на использовании всех возможностей для организации комплекса мер по защите человеческих жизней и деэскалации ситуации, пишет Новицкий.

Фото:скриншот со страницы Facebook Вадима Новицкого

Он попросил Зеленского начать переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным с целью прекращения противостояния и заключения договора. Новицкий отметил, что очевидны неравные условия, отсутствие помощи извне, а также ошибки.

Депутат считает, что нужно сформировать группу депутатов для проведения консультаций с обеими палатами Федерального собрания РФ. Говорить, по его мнению, нужно о прекращении боевых действий, возможных способах решения проблемы.

В завершение обращения Новицкий написал и имена других депутатов.

Сюжеты:
ДНР и ЛНР
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