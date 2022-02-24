Президент России Владимир Путин сделал заявление о военной операции на Донбассе

Президент Владимир Путин сделал заявление по телевидению. Согласно тексту обращения, российская армия встает на защиту жителей Донбасса, а украинским батальонам предлагается немедленно прекратить огонь и оставить зону боевых действий.
Вся ответственность за возможное кровопролитие будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима, отметил Владимир Путин.
Целью военной операции на территории Донбасса названа защита людей, проживающих на подвергающейся обстрелам со стороны Украины территории. С 2014 года там массово гибнут люди.
Днем ранее, после признания Россией суверенитета Донецкой и Луганских народных республик, Украине был предъявлен ультиматум о безоговорочном отводе вооруженных сил от линии соприкосновения в Донбассе.