Президент России Владимир Путин сделал заявление о военной операции на Донбассе

Президент России Владимир Путин сделал заявление о военной операции на Донбассе
Президент России Владимир Путин сделал заявление о военной операции на Донбассе
Сегодня, 09:13ПолитикаФото: kremlin.ru

Россия начала военную операцию на Донбассе

Президент России Владимир Путин заявил о начале военной операции на Донбассе и призвал ВСУ Украины немедленно сложить оружие.

Президент Владимир Путин сделал заявление по телевидению. Согласно тексту обращения, российская армия встает на защиту жителей Донбасса, а украинским батальонам предлагается немедленно прекратить огонь и оставить зону боевых действий.

Вся ответственность за возможное кровопролитие будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима, отметил Владимир Путин.

Целью военной операции на территории Донбасса названа защита людей, проживающих на подвергающейся обстрелам со стороны Украины территории. С 2014 года там массово гибнут люди.

Фото:mil.ru

Днем ранее, после признания Россией суверенитета Донецкой и Луганских народных республик, Украине был предъявлен ультиматум о безоговорочном отводе вооруженных сил от линии соприкосновения в Донбассе.

Видео:Kremlin.ru, РБК

Сюжеты:
ДНР и ЛНР
Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы