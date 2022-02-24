Президент Украины выступил с ночным обращением к гражданам России

Президент Украины выступил с ночным обращением к гражданам России
Президент Украины выступил с ночным обращением к гражданам России
Сегодня, 12:33ПолитикаФото: администрация президента Украины

Глава Украины Владимир Зеленский ночью записал обращение к россиянам

Президент Украины Владимир Зеленский в ночном обращении к жителям России дал свою оценку вводу войск на Донбасс и сказал о возможных последствиях.

Обращение было записано в ночь на 24 февраля. Владимир Зеленский говорил сразу на двух языках — украинском и русском. По его словам, он хотел пообщаться с президентом РФ Владимиром Путиным по телефону, но «ответом была тишина».

Первым делом Зеленский сказал о ситуации на границе с РФ. Это линия длинной более двух тысяч километров, у которой сейчас сосредоточено более 200 тысяч солдат и тысячи единиц военной техники.

Ваше руководство одобрило их шаг вперед. На территорию другой страны. И этот шаг может стать началом большой войны на Европейском континенте, указал Владимир Зеленский.

Далее глава Украины сказал о поддержке со стороны стран НАТО и Евросоюза. А также о любой провокации, которая «может сжечь все».

После рассуждений о культуре и самоопределении Незалежной, последовал переход к конфликту на Донбассе. По словам Зеленского, «власть Украины» хочет только мира. И «делает все, что может», но руководство России не хочет ради мира садиться за стол переговоров.

Сюжеты:
ДНР и ЛНР
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