Президент Украины выступил с ночным обращением к гражданам России

Глава Украины Владимир Зеленский ночью записал обращение к россиянам

Президент Украины Владимир Зеленский в ночном обращении к жителям России дал свою оценку вводу войск на Донбасс и сказал о возможных последствиях.

Обращение было записано в ночь на 24 февраля. Владимир Зеленский говорил сразу на двух языках — украинском и русском. По его словам, он хотел пообщаться с президентом РФ Владимиром Путиным по телефону, но «ответом была тишина». Первым делом Зеленский сказал о ситуации на границе с РФ. Это линия длинной более двух тысяч километров, у которой сейчас сосредоточено более 200 тысяч солдат и тысячи единиц военной техники. Ваше руководство одобрило их шаг вперед. На территорию другой страны. И этот шаг может стать началом большой войны на Европейском континенте, указал Владимир Зеленский. Далее глава Украины сказал о поддержке со стороны стран НАТО и Евросоюза. А также о любой провокации, которая «может сжечь все». После рассуждений о культуре и самоопределении Незалежной, последовал переход к конфликту на Донбассе. По словам Зеленского, «власть Украины» хочет только мира. И «делает все, что может», но руководство России не хочет ради мира садиться за стол переговоров.

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