Российские звезды высказались против военных действий на Украине

В Instagram шоумены размещают черный квадрат вместо фотографии в знак траура и хэштег #нетвойне.
Так, Максим Галкин отмечает, что уже с утра находится на связи с родственниками из Украины.
Не передать словами, что я чувствую! Как это всё возможно! Не может быть оправданий войне! Нет войне! написал он на своей странице.
Александр Гудков отметил, что ему стыдно, что он родился 24 февраля, в день, когда начались военные действия в Украине.
Страх и боль. Нет войне,пишет в посте Иван Урант.
Телеведущий Михаил Шац считает 24 февраля очень страшным днем.
Все катится в бездну. Гибнут люди. Плачут дети. Нет ничего, что может это оправдать, пишет шоумен.
Бывший резидент Cumedy Club Александр Ревва призывает остановить военные действия:
Подумайте о стариках и детях!!!
Ксения Собчак пишет, что сегодня ее разбудили в шесть утра словами «Ксюша, началась война». Она отмечает, что верит только в самые худшие сценарии развития ситуации.
Мы все теперь заперты в этой ситуации. Выхода нет. Мы, россияне, еще много лет будем расхлебывать последствия сегодняшнего дня, считает Ксения Собчак.
Также к акции #нетвойне присоединились певец из Екатеринбурга Niletto, литературный обозреватель и критик Галина Юзефович и другие известные российские личности.
Многие подписчики поддерживают их позицию, однако некоторые напоминают о том, что военные действия на Донбассе продолжается уже восемь лет.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале военной операции на Донбассе, он призвал ВСУ Украины немедленно сложить оружие. Глава Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором сказал о возможных последствиях таких действий. Днем Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.