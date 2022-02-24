Российские звезды высказались против военных действий на Украине

Российские звезды высказались против военных действий на Украине
Российские звезды высказались против военных действий на Украине
Сегодня, 16:22ПолитикаФото: Страница Ивана Урганта в instagram
Звезды российского шоубизнеса высказались против военных действий российской армии на Украине.

В Instagram шоумены размещают черный квадрат вместо фотографии в знак траура и хэштег #нетвойне.

Так, Максим Галкин отмечает, что уже с утра находится на связи с родственниками из Украины.

Не передать словами, что я чувствую! Как это всё возможно! Не может быть оправданий войне! Нет войне! написал он на своей странице.

Александр Гудков отметил, что ему стыдно, что он родился 24 февраля, в день, когда начались военные действия в Украине.

Страх и боль. Нет войне,пишет в посте Иван Урант.

Телеведущий Михаил Шац считает 24 февраля очень страшным днем.

Все катится в бездну. Гибнут люди. Плачут дети. Нет ничего, что может это оправдать, пишет шоумен.

Бывший резидент Cumedy Club Александр Ревва призывает остановить военные действия:

Подумайте о стариках и детях!!!

Ксения Собчак пишет, что сегодня ее разбудили в шесть утра словами «Ксюша, началась война». Она отмечает, что верит только в самые худшие сценарии развития ситуации.

Мы все теперь заперты в этой ситуации. Выхода нет. Мы, россияне, еще много лет будем расхлебывать последствия сегодняшнего дня, считает Ксения Собчак.

Также к акции #нетвойне присоединились певец из Екатеринбурга Niletto, литературный обозреватель и критик Галина Юзефович и другие известные российские личности.

Многие подписчики поддерживают их позицию, однако некоторые напоминают о том, что военные действия на Донбассе продолжается уже восемь лет.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале военной операции на Донбассе, он призвал ВСУ Украины немедленно сложить оружие. Глава Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором сказал о возможных последствиях таких действий. Днем Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.

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