Сразу заметают. Жительница Донецка рассказала о ситуации в городе

Жительница Донецка рассказала о ситуации в городе

Жительница Донецка рассказала редакции TagilCity.ru о ситуации в столице ДНР 24 февраля. Люди сидят без питьевой воды, продукты в магазины не завозят, мужчины прячутся дома, а жители готовы в любой момент бежать в подвал или уехать из города.

— Как у вас дела? — Громко. Женщина со своей 15-летней дочкой находится в центре Донецка. По ее словам, из города уехали лишь единицы, так как население надеялось на лучшее. Грады (прим. — реактивная система залпового огня) в ход пошли, мы на стреме,говорит она. По словам женщины, обстрелы идут в Петровском районе, расположенном на окраине города. Люди, проживающие там, переехали в Ленинский район. Постоянно слышны залпы орудий. Вот сидим их слушаем полдня и боимся обратки. В город перестали привозить бензин, мясо и питьевую воду, так как многие мужчины не вышли на работу, рассказала собеседница редакции. По ее словам, среди людей ходят слухи, что для мобилизации дончан ждут прямо на работе. Сразу заметают. Не хочет никто уже за идею,сказала она. Также женщина поделилась, что местные жители собрали вещи и в любой момент готовы покинуть город. Их предупредили, что в случае приближающейся опасности необходимо скрыться в подвалах. О ситуации в зоне военных операций горожане узнают из СМИ или соцсетей. Уже нервов нет. Выключили телевизор, поделилась с редакцией TagilCity.ru она. Помимо этого, на территории Донецка могут отключить интернет и сотовую связь до 28 февраля. Официальной информации, отметила она, не появилось, но об этом предупредили сотрудников компании-оператора. Напомним, 18 февраля лидеры ДНР и ЛНР объявили об эвакуации населения на территорию России. Беженцев приняла Ростовская область, остальные регионы заявили о своей готовности, в их числе и Свердловская область. 21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании ДНР и ЛНР. 24 февраля он заявил о начале военной операции на территории Украины.

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