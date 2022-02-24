США введут санкции против Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка

24 февраля в своем обращении Байден отметил, что США и Европа будут предпринимать попытки лишить крупные компании в России от их инвестиций.
Санкции коснулись шести банков, в числе которых ВТБ, Сбербанк и Газпромбанк. В ответ на это представители ВТБ пояснили, что карты Mastercard и Visa продолжат работать на территории страны, а ограничения коснуться только операций за границей, пишут "Риа новости".
Также глава США назвал конфликт России с Украиной битвой демократии и автократии. По его словам, Путин пытается вернуть Советский Союз.
Напомним, 24 февраля президент России объявил о начале военной операции на Украине. Демилитаризация и денацификация Украины, отметил он в своем обращении к народу, - главная цель властей.