США введут санкции против Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка

США введут санкции против Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка
США введут санкции против Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка
Сегодня, 00:47ПолитикаФото: theepochtimes.com
Президент США Джо Байден заявил, что вводит новые ограничения для России. Под санкции попали Сбербанк, Газпромбанк, Новикомбанк, Совкомбанк, ВТБ и "Открытия".

24 февраля в своем обращении Байден отметил, что США и Европа будут предпринимать попытки лишить крупные компании в России от их инвестиций.

Санкции коснулись шести банков, в числе которых ВТБ, Сбербанк и Газпромбанк. В ответ на это представители ВТБ пояснили, что карты Mastercard и Visa продолжат работать на территории страны, а ограничения коснуться только операций за границей, пишут "Риа новости".

Также глава США назвал конфликт России с Украиной битвой демократии и автократии. По его словам, Путин пытается вернуть Советский Союз.

Напомним, 24 февраля президент России объявил о начале военной операции на Украине. Демилитаризация и денацификация Украины, отметил он в своем обращении к народу, - главная цель властей.

Сюжеты:
ДНР и ЛНР
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