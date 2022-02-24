США введут санкции против Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка

Санкции коснулись шести банков, в числе которых ВТБ, Сбербанк и Газпромбанк. В ответ на это представители ВТБ пояснили, что карты Mastercard и Visa продолжат работать на территории страны, а ограничения коснуться только операций за границей, пишут "Риа новости".