Суть спецоперации на Украине объяснил лидер свердловских ветеранов

Для чего проводится спецоперация на Украине, а также почему действия русских не являются нападением, рассказал депутат Заксобрания Свердловской области и глава регионального отделения Союза ветеранов Афганистана Виктор Бабенко.

По его словам, это требуется для демилитаризации Украины и упреждения. Россия не планирует завоевывать страну, а отстоять население Донбасса, считает Бабенко. Эксперт подчеркивает, что против простых граждан Украины спецоперация не направлена. Это не вооруженное нападение. Это — принуждение к миру. Мы были свидетелями, когда в 2008 году Россия также предотвратила захват территорий и уничтожение Абхазии, Южной Осетии. Ни в коей мере эта спецоперация не направлена против мирного населения, говорит Бабенко. Он отметил, что нужно помнить о людях на Донбассе, так как это граждане России и их фактически уничтожают с 2014 года. Также Бабенко считает, что президент РФ Владимир Путин принял верное решение. Альтернативного пути, по словам Бабенко, у России не было, потому что украинские власти решили не придерживаться условий минских соглашений. При промеделении, говорит эксперт, могли начаться нападки со стороны Запада. В качестве примера он привел 1999–2000 года, когда НАТО безосновательно начали бомбардировки Белграда, Ливии и Сирии. Мы не хотим дожидаться участи, когда они без каких-то на то видимых причин начнут какие-то нападки на Российскую Федерацию. Мы люди мирные, но мы всегда работаем на упреждение. Еще раз говорю, мы не направляем это против народа Украины — там наши братья живут. Но против того геноцида, который происходит на востоке Украины, говорит Бабенко. Минские соглашения, говорит эксперт, не выполняются. С Россией ведутся, по его словам, мнимые переговоры, что усугубляет ситуацию. В дальнейшем народ Украины будет сам решать судьбу своей страны, сам определит пути развития. Бабенко подчеркнул, что в сложившейся ситуации Кремль не может продолжать дипломатию.

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