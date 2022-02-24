Украина разорвала дипломатические отношения с Россией

Об этом глава Украины Владимир Зеленский сообщил на своей странице в Instagram. По его словам, Украина будет защищаться и не отдаст своей свободы.
Напомним, военная спецоперация на территории ДНР и ЛНР началась утром 24 февраля. В связи с этим часть городов на юге России прекратила авиасообщение. Ограничения продлятся до 2 марта. Речь идет об аэропортах городов Ростов («Платов»), Краснодар («Пашковский»), Анапа («Витязево»), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь.
Утром перед началом операции Владимир Путин обратился к гражданам страны. Чуть позже к россиянам обратился и Владимир Зеленский, так как, по его словам, он не смог дозвониться до президента.