Великобритания готова дать убежище членам правительства Украины

Великобритания готова дать убежище членам правительства Украины
Великобритания готова дать убежище членам правительства Украины
Сегодня, 23:04ПолитикаФото: pixabay.com
В связи с ситуацией вокруг ДНР и ЛНР власти Великобритании готовы предоставить убежище членам правительства Украины.

Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что власти Украины, в том числе и президент Владимир Зеленский, смогут получить убежище в Великобритании. По его словам, страна вместе с союзниками будет бороться за восстановление суверенитета и независимости Украины. Ранее стало известно, что Соединенное Королевство ввело санкции против российского банка ВТБ и компании «Аэрофлот», пишет Лента.ру.

Напомним, 24 февраля 2022 года началась военная операция на территории ДНР и ЛНР, после того, как президент РФ Владимир Путин подписал указ о независимости республик.

Сюжеты:
ДНР и ЛНР
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