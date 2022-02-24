Великобритания готова дать убежище членам правительства Украины

Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что власти Украины, в том числе и президент Владимир Зеленский, смогут получить убежище в Великобритании. По его словам, страна вместе с союзниками будет бороться за восстановление суверенитета и независимости Украины. Ранее стало известно, что Соединенное Королевство ввело санкции против российского банка ВТБ и компании «Аэрофлот», пишет Лента.ру.