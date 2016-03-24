В Екатеринбурге Куйвашев готовится к «предпраздничной» встрече с Носовым и Ройзманом
24 марта 2016, 17:05ПолитикаТимофей Данилов
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На совещании губернатор обсудит с главами Нижнего Тагила и Екатеринбурга предстоящее празднование 300-летия городов.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
Напомним, в 2022 году отметку в три века преодолеет наш город, а еще через год – Екатеринбург. Уже сформированы оргкомитеты по подготовке к предстоящим юбилеям двух самых крупных муниципалитетов области. Ожидают, что с докладами о проделанных работах выступят областной премьер Денис Паслер и зампредседатель правительства Александр Высокинский.
По мнению Куйвашева, такой серьезный исторический рубеж жители области должны использовать как катализатор позитивных перемен, а также для инвестиционной привлекательности городов.
Пока неизвестно, будут ли свердловчане предлагать девизы для празднования юбилеев. Ведь жители Нижнего Тагила уже несколько лет назад участвуют в выборе слоганов ко Дню города.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
городСвердловская областьЕвгений КуйвашевпраздникСергей НосовЕвгений Ройзмандень городаоргкомитетвстречаДенис Паслер
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей