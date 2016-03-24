В Екатеринбурге Куйвашев готовится к «предпраздничной» встрече с Носовым и Ройзманом

Напомним, в 2022 году отметку в три века преодолеет наш город, а еще через год – Екатеринбург. Уже сформированы оргкомитеты по подготовке к предстоящим юбилеям двух самых крупных муниципалитетов области. Ожидают, что с докладами о проделанных работах выступят областной премьер Денис Паслер и зампредседатель правительства Александр Высокинский.